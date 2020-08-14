المصريون يستحوذون على 85% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي على 6ر 85% من إجمالي تعاملات السوق.
بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على7.6 % والعرب على 8ر 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر291 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 17.2 مليون جنيه
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 3ر 71%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات،بينما استحوذ الأجانب على 7ر21 % وسجل العرب 9ر 6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.255 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.8 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.