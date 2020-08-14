المصريون يستحوذون على 85% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي على 6ر 85% من إجمالي تعاملات السوق.





بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على7.6 % والعرب على 8ر 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر291 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 17.2 مليون جنيه



