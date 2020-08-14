AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 85% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي على 6ر 85% من إجمالي تعاملات السوق.

بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على7.6 % والعرب على 8ر 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر291 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 17.2 مليون جنيه 

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 3ر 71%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات،بينما استحوذ الأجانب على 7ر21 % وسجل العرب 9ر 6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.255 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.8 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصريون يستحوذون على 70% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

المصريون يستحوذون على 73% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: الخطيب لا يصلح لرئاسة الأهلي .. شاهد

وجهي مشوه.. سيدة تروي كواليس تعرضها للسرقة من سائق توك توك.. فيديو

بعد رحيله عن الأهلي.. ارتياح في المنتخبات لانتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

رحيل سمير الإسكندراني.. شائعة جعلته يلجأ للنائب العام

إنشاء كوبري.. محافظ البحيرة عن معدية الموت: ربان المركب هو المسئول عن الحادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي