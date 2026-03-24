توتر داخل إسرائيل.. تحركات عاجلة لنتنياهو بسبب مفاوضات واشنطن وطهران

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد حاليا مشاورات أمنية واجتماعات مع كل قادة الأجهزة الأمنية لاحتمالية التوصل ما بين صفقة بين إيران والولايات المتحدة وتداعيات هذا على إسرائيل كونها شريكا أساسيا للولايات المتحدة في هذه الهجمة الاستباقية التي شنتها إسرائيل وبدأتها مع الولايات المتحدة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاجتماع حتى ساعات ما بعد الظهر ولم يخرج عنها أي تسريبات سوى ما نقلته رويترز عن مسؤول إسرائيلي قال إن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران إلا أن إسرائيل لا ترى هذا الاتفاق قريب.

وتابعت أن ويتكوف وكوشنر تحدثا هاتفيا مع عراقجي وقالا إن هناك مباحثات جدية بين الطرفين وقالوا إن إيران لن تتناول عن ملف الصاروخ البالستي، وربما يكون هناك تساهل في ملف نقل اليورانيوم المخصب لكنها لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية