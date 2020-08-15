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اقتصاد

سعيد الفقي يكشف مستويات الدعم والمقاومة الفنية لمؤشرات البورصة

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعد مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي واغلق عند مستوي 10944 نقطة متوقعا ان يواجه المؤشر مستوي مقاومة مهما عند 11200 نقطة.


كما يتوقع استمرار حالة التجميع في هذة المناطق مابين مستوي الدعم عند 10600 الي مستوي 11000 استعدادا لتجاوز هذه المقاومة عند 11200 حيث ان الثبات اعلي هذا المستوي يدفعنا الي 11500 خلال الفترة القادمة خاصة بعد استقرار الاوضاع بشكل عام داخليا وخارجيا.



اما بالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70  قال الفقي: واصل المؤشر السبعين الصعود واغلق بالقرب من  مستوي 1638 حيث يعد هذا المستوي من اهم مستويات المقاومة امام المؤشر وبتحاوزها يدفعنا الي المستوي التالي عند 1700 نقطة ونتوقع هدوء نسبي في هذة المناطق وفترة تجميع لاستهداف مستوي 1700 خلال الفترة القادمة.



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