كليجدار أوغلو لـ أردوغان: خلقت عداوة مع صديقتنا مصر .. التاريخ لم يسجل هذه الوقاحة من قبل

ووصف كيليجدار اوغلو في تصريحات له نقلتها صحيفة الزمان التركية اليوم الأحد، إن تصرفات الرئيس أردوغان في السياسة الخارجية غير مقبولة

، وقال مخاطبا أردوغان: "انت تعطل عمل وزارة الخارجية… وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا لنا، التاريخ لم يسجل مثل هذه التصرفات الوقحة من قبل".