كليجدار أوغلو لـ أردوغان: خلقت عداوة مع صديقتنا مصر .. التاريخ لم يسجل هذه الوقاحة من قبل

هاجم زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتباع سياسة خارجية همجية تضر بلاده أكثر من أن تنفعها، وقد تسببت هذه السياسات الرعناء في تقطيع أواصر الصلة بين تركيا وأصدقائها ومنها مصر التي حولها أردوغان إلى عدو.
ووصف كيليجدار اوغلو في تصريحات له نقلتها صحيفة الزمان التركية اليوم الأحد، إن تصرفات الرئيس أردوغان في السياسة الخارجية غير مقبولة، وقال مخاطبا أردوغان: "انت تعطل عمل وزارة الخارجية… وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا لنا، التاريخ لم يسجل مثل هذه التصرفات الوقحة من قبل".
وكان الرئيس التركي قد شن هجوما ضاريا ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض لسياساته خلال كلمته في حفل الافتتاح الجماهيري في ريزه، موجها الاتهامات الى الحزب المعارض بأنه يسعى من وراء مصالح الدول الأخرى
وقال اردوغان: "حزب الشعب الجمهوري يتحدث بلسان الإعلام اليوناني".
يأتي هذا عقب إعلان مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وهو الأمر الذي أزعج الرئيس التركي، وردا على ذلك أعلن تعليق المفاوضات مع أثينا واستئناف التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.