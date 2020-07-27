AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان ينقلب عليه.. اعتقال طه أون بعد انضمامه لـ داود أوغلو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:25 م
طه أون
طه أون
Advertisements
شيماء مصطفى
اعتقلت قوات الأمن التركية، القيادي بحزب المستقبل طه أون، المقرب من أحمد داود أوغلو، وذلك خلال تواجده في أنقرة بعد أن توجه إليها لحضور حفل افتتاح مقر الحزب.


ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قال طه أون على حسابه بموقع "تويتر" إن القوات التركية اعتقلته داخل أحد فنادق أنقرة.


وكان طه أون مناصرًا قويًا لـ أردوغان وعضوًا في جماعة "بليكان" قبل انتقاله إلى صفوف حزب داود أوغلو.


وأوضحت تقارير أنه كان قد تزوج من مديرة مكتب أمينة زوجة أردوغان، وكان أردوغان نفسه شاهدًا على عقد زواجه.


وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الاعتقال جاء بناء على بلاغ مقدم ضده بالانتماء سابقا لجماعة "بليكان" التي تنظم حملات عبر الإعلام الإلكتروني ضد معارضي نظام "حزب العدالة والتنمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالت 149 شخصا.. نظام أردوغان يشن موجة اعتقالات جديدة ضد ضباط وجنود

بعد الإطاحة بـ محمد مرسي.. وثائق سرية تكشف كيف خطط أردوغان لتحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر.. استغل الأحداث لاستعادة حلم الخلافة.. ومنظمة المؤتمر الإسلامي توجه له صفعة كبرى

أردوغان كان على علم بالمخطط.. زعيم المعارضة التركية يفضح مسرحية انقلاب 2016

قمع أردوغان.. أوامر باعتقال 60 شخصا في 30 مدينة تركية

بشير عبد الفتاح: أحمد داوود أوغلو أخطر رجل في تركيا.. وأردوغان يسير على هديه

ترشيحاتنا

بشرى.. شركة مصرية جديدة تنتج دواء ريمديسفير في الأسبوع الأول من أغسطس

لخوفهم من مواجهة الجيش المصري أردوغان يعزل 200 قيادي بقوات بلاده

عملاء يقاضون شركة آبل بعد سماحها لمحتالين بسرقة أكثر من مليار دولار منهم

رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس وحتى الاثنين

مقيمة بـ عمارة الشربتلي.. طارق الشناوي: نجاة الصغيرة ليست منتقبة ولا تحب الظهور

بشرى سارة لمرضى كورونا .. دواء مصري مفعوله سحري وبـ 15 جنيها فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور