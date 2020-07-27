أردوغان ينقلب عليه.. اعتقال طه أون بعد انضمامه لـ داود أوغلو

اعتقلت قوات الأمن التركية، القيادي بحزب المستقبل طه أون، المقرب من أحمد داود أوغلو، وذلك خلال تواجده في أنقرة بعد أن توجه إليها لحضور حفل افتتاح مقر الحزب.









ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قال طه أون على حسابه بموقع "تويتر" إن القوات التركية اعتقلته داخل أحد فنادق أنقرة.









وكان طه أون مناصرًا قويًا لـ أردوغان وعضوًا في جماعة "بليكان" قبل انتقاله إلى صفوف حزب داود أوغلو.









وأوضحت تقارير أنه كان قد تزوج من مديرة مكتب أمينة زوجة أردوغان، وكان أردوغان نفسه شاهدًا على عقد زواجه.



وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الاعتقال جاء بناء على بلاغ مقدم ضده بالانتماء سابقا لجماعة "بليكان" التي تنظم حملات عبر الإعلام الإلكتروني ضد معارضي نظام "حزب العدالة والتنمية.



