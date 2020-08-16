ننشر شروط القبول في أقسام آداب عين شمس

نقدم لكم شروط كلية الآداب بجامعة عين شمس عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.







ويتواجد فى الكلية 17 قسم يختلف كل قسم فى شروط قبول الطلاب فيه وفقًا لقواعد يتم وضعها فى كل عام ولكل قسم الحق فى الاختيار والمفاضلة بين الطلاب المتقدمين له.













ونقدم لكم قائمة بالأقسام التى تحتويها الكلية وشروط كل قسم بها.

-قسم اللغة العربية:

يشترط ان يكون الطالب حاصل على مجموع 60 درجة

-قسم اللغة العبرية:

يشترط أن يكون الطالب حاصل على مجموع 75% فى مجموع اللغات الثلاثة.

-قسم اللغات الشرقية:

يشترط أن يكون الطالب حاصل على مجموع 85% فى مجموع اللغات الثلاثة.

-قسم اللغة الإنجليزية:

يشترط أن يجتاز الامتحان الذى يعقده القسم.

وان يكون الطالب حاصل مجموع 48

-قسم اللغة الفرنسية :

يشترط أن يكون الطالب حاصل على مجموع 45 درجة فى امتحان اللغه الفرنسيه فى الثانوية وان يكون اللغة الفرنسية هى اللغة الأوربية الاولى ويمكن يقبل فى القسم إذا كان مجموعة اقل من 45 درجة ولكن بشرط أن يجتاز الامتحان الذى يعقده القسم.

قسم الحضارة الاوربية :

يشترط أن يكون الطالب حاصل على مجموع 85% فى مجموع اللغات الثلاثة.

-قسم التاريخ :

يشترط أن يكون الطالب حاصل على ٤٥ درجة فى مادة التاريخ و ٤٠ درجة فى مادة اللغة العربية و ٣٨ درجة فى امتحان اللغه الانجليزيه(ادبى) ويجوز قبول الشعبية العلمية 45 درجة فى اللغة العربية و 40 درجة فى مادة اللغة الانجليزية .

_ قسم الجغرافيا

يتم المفاضلة بين الطلاب بحسب المجموع الاعلى وفى مادة الجغرافيا او المجموع الكلى ويجب على الطالب اجتياز الاختبار التحريرى والشفوى

-قسم فلسفة

بدون شروط

-قسم علن نفس

يتم المفاضلة بين الطلاب بحسب المجموع الكلى وان يكون الطالب حاصل على 40 درجة فى اللغة الانجليزية و 55 درجة فى مادة علم النفس (ادبى)

ويقبل طلاب انتظام فقط ويجوز قبول الشعبية العلمية 45 درجة فى مادة اللغة الانجلزية

قسم علم الاجتماع

وان يكون الطالب حاصل على 90 درجة فى مادتى اللغة العربية واللغة الانجليزية

-قسم الاثار

الاولوية المجموع الكلى الاعلى ثم يتم المفاضلة بدرجة اللغة الاجنبية الاولى

-قسم الارشاد السياحى

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وان يكون الطالب حاصل على 45 فى اللغة الانجليزية وان تكون اللغة الاجنبية الاولى

-قسم علوم الاتصال والاعلام

الاولوية المجموع الكلى الاعتبارى (المجموع الكلى+ مجموع اللغات الثلاثة ) ويقبل مجموع اعتبارى 530 درجة ولا يقبل القسم طلاب الانتساب

-قسم المكتبات والمعلومات

ان يكون الطالب حاصل على 60% فى مادة اللغة الانجيليزية

-قسم الدراما والنقد المسرحى

ان يكون الطالب حاصل على 90 درجة فى مجموع اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى

-قسم الارشاد الفرنسى قسم خاص بمصروفات

ان يجتاز المقابلة الشخصية ان يكون حاصل على 35 درجة فى اللغة الفرنسية وان تكون هى اللغة الاجنبية الاولى





وتتلقى الكلية رغبات الطلاب عن طريق التنسيق الدخلى الكلية والتى سوف يفتح ابوابه مع بداية فى التنسيق ، وكان قد اعلنت وزارة التعليم العالى انه سوف يتم فتح التنسيق يوم السبت الموافق 22 اغسطس .



