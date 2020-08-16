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تعليم

جامعة حلوان: فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:17 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن فتح باب القبول لدفعة جديدة (نسبة 50% من الدراسة بنظام التعليم عن بعد – أون لاين) للالتحاق ببرامج المعهد القومي للملكية الفكرية، للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية (الدراسة باللغة العربية) ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الابداع (الدراسة باللغة الانجليزية)، ودرجة دكتوراة الفلسفة في الملكية الفكرية.


وأكد الدكتور ماجد نـجم رئيس الجامعة، أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكل الصور، ومن أهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والهام، وهذا يؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة يسعى دائما إلى دعم عملية البحث العلمي ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما يعمل المعهد على إعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية.


وأوضح الاستاذ الدكتور/ ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كل التخصصات والكليات العسكرية، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والمستوفون  الشروط المطلوبة. 

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية وهي:
١- شهادة البكالوريوس أو الليسانس. 
٢-بيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة.
٣- شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية.
٤-شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه.
٥- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
٦-صورة بطاقة الرقم القومي.
٧- (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6.
٨-تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.
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