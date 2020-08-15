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تعليم

الأعلى للجامعات يوافق على خطة التعليم الهجين ويوجه بالمتابعة اليومية

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:22 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني
اعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الانسان  والأوطان، عن اتخاذ عدد من الخطوات خلال اجتماعه الشهري اليوم من بينها:

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- موافقة المجلس على المتابعة اليومية من قبل السادة رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021

- اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة). 

- كما سيتم إدراج كليتي الهندسة و إدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة)   كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني ،وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح .
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