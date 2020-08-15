ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة للبعثة المصرية في السودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للبعثة التعليمية المصرية في السودان.





ووفقا للجدول المعتمد، تنطلق الامتحانات يوم السبت 12 سبتمبر 2020 وتستمر حتى 21 سبتمبر 2020.





وتتمثل تفاصيل الجدول فيما يلي :

السبت 12 سبتمبر 2020 : اللغة العربية

الأحد 13 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الإثنين 14 سبتمبر 2020 : أحياء وتاريخ وتفاضل وتكامل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020: إستاتيكا وجيولوجيا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 : جبر وهندسة فراغية وفلسفة

الخميس 17 سبتمبر 2020 : اللغة الأجنبية الثانية

السبت 19 سبتمبر 2020 : فيزياء وجغرافيا

الأحد 20 سبتمبر 2020 : ديناميكا وكيمياء

الإثنين 21 سبتمبر 2020 : علم نفس واجتماع





ويشرف على هذه الامتحانات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام.