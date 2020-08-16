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حوادث

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:08 م
أنقاض منزل
أنقاض منزل
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إيهاب عمر
تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص وجار البحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل انهار بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من قسم شرطة أول أسيوط يفيد بإنهيار منزل ملك "محمد .م .ا" بجوار نادي غرب البلد ووجود 5 أشخاص أسفل الأنقاض.

على الفور انتقل الى موقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وضباط قسم شرطة أول أسيوط وقوات الدفاع المدني وتمكنت القوات من انتشال 3 أشخاص من أسفل الأنقاض على قيد الحياة ، وجار البحث عن 2 أسفل أنقاض المنزل.

وقامت مديرية أمن أسيوط بفرض كردونا أمنيا بمحيط المنزل المنهار.
إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط
إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط
إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط
إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط
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