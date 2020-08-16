صلاح حليمة: الموقف الإثيوبى فى قضية سد النهضة ينطلق من مواقف مغلوطة.. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن الموقف الإثيوبى فى قضية سد النهضة ينطلق من مواقف مغلوطة.









وأوضح نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، خلال مداخلة عبر برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن إثيوبيا تنظر إلى النيل الأزرق بأنه نهر داخلى وهذا أمر غير صحيح، خاصة أنه نهر دولى بامتياز.









وأكد السفير صلاح حليمة، أن إثيوبيا ترى أن الاتفاقيات التى تمت بينها وبين مصر تمت فى عهد الاستعمار، وبالتالى تعتقد أنها غير ملزمة والذى يعد أيضا أمرا لا يمت للحقيقة بصلة.









وأضاف أن مفاهيم إثيوبيا لابد أن تتغير، مشيرا إلى أن اتحاد الموقف المصرى والسودانى هو موقف قانونى قوى، وعلى إثيوبيا أن تغير موقفها ومعتقداتها.