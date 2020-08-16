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أخبار البلد

الوزراء ينشر إنفوجرافا حول المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو الأنفاق.

وأوضح الإنفوجراف أنه تم إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بالتحالف بين شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وهو أول تحالف مصري مشترك للاستفادة من الخبرات وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتكون من 6 محطات علوية و7 كباري رابطة بينهم، وهم: "النزهة – هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلي منصور"، وورشة صيانة للمترو والقطارات على مساحة 65 فدانا.
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