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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود تنمية شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، مشددًا على استمرار تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات فى سيناء، فضلًا عن العمل على الإرتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما فى قطاع البنية الاساسية، وهو ما يسهم أيضا فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، بسرعة تنفيذ مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة للمشروعات الزراعية والسكنية والتنموية بوجه عام التى سيتم اقامتها فى المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك نماذج معمارية سكنية جاهزة سيتم البدء فى تنفيذها على الفور.     
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى يتم تنفيذها بطاقة اجمالية تصل إلى 5.6 مليون م3/ يوم من المياه المعالجة، إلى جانب الإشارة إلى المناطق المقترحة والواعدة للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء وشرق العوينات، وخصائص ونوعية التربة، ومظاهر السطح بها، وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من المياه الناتجة عن محطة بحر البقر فى زراعة هذه المناطق.


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