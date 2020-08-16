أيمن الرمادي: لا أفكر في العودة إلى الدوري المصري.. اللجنة الخماسية ترتدى نفس جلباب أبو ريدة.. وبطولة أفريقيا فقدت قوتها.. حوار





توج أيمن الرمادي بجائزة أفضل مدرب في الإمارات 2016 - 2017، بعد الطفرة الكبيرة التي حققها مع فريق عجمان.





أيمن الرمادي يتحدث لـ " صدى البلد" عن استعدادات عجمان للموسم الجديد وطموحاته الشخصية، والعديد من الأمور التي تخص الكرة المصرية:





- في البداية كيف يستعد فريق عجمان لمسابقة الدوري الإماراتي:

نخوض فترة إعداد حاليا في الإمارات، كان من المقرر أن نسافر إلى أوروبا مثل كل موسم، لكن ظروف كورونا التي يمر بها العالم منعتنا من ذلك.





ما سر نجاحك في الدوري الإماراتي؟

المنافسة شرسة جدا بين المدربين في الدوري الإماراتي، لذلك كان علي أن أكون مثل هؤلاء المدربين، فقمت بقضاء فترات معايشة في أوروبا وحصلت على دورات تدريبية لأكون مؤهلا للعمل في الدوري الإماراتي.





هل فكرت في ضم لاعبين مصريين خلال الفترة الماضية؟

للأسف صعب جدا، لأن اللاعب المصري بحاجة إلى برمجة فنية للعب في الدوري الإماراتي، وهذا سيستهلك وقتا كثيرا.





هل تفكر بالعمل في الدوري المصري خلال المقبلة؟

لا أفكر في العودة إلى المصري، للأسف في مصر لا نطبق معايير الفيفا بإقامة دوري المحترفين وإنشاء رابطة لإدارة المسابقات بدلا من اتحاد الكرة.

من غرائب الدنيا أن مصر لم تطبق دوري المحترفين حتى الآن.





ما هو الفريق الذي تحلم بتدريبه يوما ما؟

ليس اسم معين، ولكن هدفي هو تدريب فريق يطبق استراتيجية معينة تناسب طموحاتي.





ما تقيمك لـ اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة؟

احترمهم جميعا على المستوى، لكن أشعر أننا يرتدون نفس جلباب هاني أبو ريدة، نحن نحتاج إلى كوادر جديدة لإدارة الكرة، ومصر مليئة بالخبرات والكفاءات.





لا أعرف لماذا نصمم على ارتداء جلباب أبو ريدة، الكرة المصرية تراجعت كثيرا، جدول مباريات الدوري المصري لم أرى مثله في أي دوري في العالم، كما أنه من غرائب الدنيا أننا لم نشكل رابطة محترفين حتى الآن، نعيش على وهم أن الدوري المصري هو الأقوى في المنطقة، نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة





بالنسبة لـ هاني أبو ريدة واقترابه من تولى إدارة الكرة المصرية مجددا، دعنى أطرح سؤالا هل هاني أبو ريدة هو الوحيد في مصر القادر على إدارة الكرة المصرية، ولماذا الإصرار عليه.





ما رأيك في صفقة انتقال حسين الشحات من العين الإماراتي إلى الأهلي؟

حسين الشحات لاعب جيد والأهلي كان بحاجة إلى لاعب من نوعيته.





ما الفريق الذي ترشحه للتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

لست متابعا بشكل قوى للبطولة في الفترة الحالية، لكن أؤكد أن مسابقة دوري الأبطال فقد قوتها مؤخرا، بسبب احتراف اللاعبين الأفارقة المميزين إلى أوروبا، واختفاء العديد من الفرق التي كانت قوية في الماضي مثل اشانتي كوتوكي.





فرق شمال إفريقيا التي تمتلك لاعبيين مميزين فقط، في حين باقي الفرق تضم لاعبين ذات مستويات ضعيفة، بسبب احتراف اللاعبين الممزين .





من وجهة نظرك أيهما أفضل لـ محمد صلاح.. البقاء في ليفربول أمام الرحيل إلى ريال مدريد حال تلقيه عرضا؟





محمد صلاح وصل إلى مرحلة احترافية عالية، ولديه شركات تضع له التوصيات المناسبة بشأن مستقبله، أعتقد أن محمد صلاح هو أكثر شخص أدرى بمصلحته.

أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان الإماراتي أهو أحد أنجح المدربين المصريين في الخارج، حيث حقق نجاحات عظيمة في الدوري الإماراتي.