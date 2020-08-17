حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 8/17 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 17-8- 2020،





اذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل

من21/3 إلى 20/4



من الأفضل أن تنتبه لعملك من خلال عدم التحدث كثيرًا هنا وهناك في المكتب. بصرف النظر عن هذا ، تجنب المناقشات مع الزملاء ، وإلا فقد تتشوه صورتك. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا في شراكة ، فيجب أن تثق في القرارات التي يتخذها شريكك. '





برج الثور

من 21/4 إلى 21/5



لن تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بالمال اليوم. سيكون سلوك زوجك جيدًا تجاهك. بالحديث عن صحتك ، إذا كنت تعاني من أي مرض متعلق بالقلب ، فأنت بحاجة إلى مزيد من العناية بنف

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6



إذا كنت في منصب بارز في المكتب ، فيجب عليك الحفاظ على سلوكك مع الموظفين الآخرين بشكل صحيح. ننصحك بالتحكم في غضبك. يمكن حل أي مشاكل كبيرة لرجال الأعمال. بالحديث عن حياتك الشخصية ، فإن الخلاف الدائر في منزلك سيتم حله اليوم





برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

سيكون التأمل مفيدًا لك أيضًا. إذا كنت تعمل ، فأنت بحاجة إلى تسريع عملك. يمكن لأولئك الذين يمارسون أعمال الطب الحصول على فائدة كبيرة.





برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8



sdكون حياتك الشخصية سعيدة إذا كان زوجك مشغولًا بالمهام اليومية ولا يمكنه الاهتمام بك ، فسيكون اليوم يومًا رائعًا بالنسبة لك. يمكن اليوم لمن تحب أن يضع خطة مفاجئة لك. من المحتمل أن يكون هناك بعض التحسن في وضعك الاقتصادي

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

سيكون جو المنزل جيدًا. ستكون علاقتك مع عائلتك جيدة ، وستكون أموالك على ما يرام. إذا كنت تنفق بعناية فلن تكون هناك مشمن 23/7 إلى 22/8من 23/8 إلى 22/9

إذا كنت متزوجًا ، فأنت بحاجة إلى إضافة بعض الألوان إلى حياتك المملة. يجب عليك قضاء المزيد من الوقت مع زوجتك. اليوم ليس يومًا جيدًا لك من حيث المال. يبدو أن مشاكلك المالية تتزايد.

اتخذ قراراتك المالية بعناية. اليوم سيكون يومًا مزدحمًا للغاية على جبهة العمل. إذا كنت تقوم بعمل ما ، فقد تضطر اليوم إلى القيام بالعديد من الوظائف في وقت واحد. إلى جانب عملك ، عليك أيضًا أن تعتني بصحتك.



برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10







ليوم سيكون مهم جدا بالنسبة لك اليوم يمكنك إنجاز بعض الأعمال الكبيرة.سيقلل ذلك من إجهادك ويمنحك الراحة. ستكون نشطًا جدًا في المكتب وستركز بشكل كامل على عملك.

قد يواجه الطلاب بعض المشاكل. لن تشعر بالكثير من المذاكرة. ستكون حالتك المالية طبيعية. سيكون خصومك نشطين. في مثل هذه الحالة ، عليك أن تكون حذرا.





برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اليوم ميمون. إذا قمت بعمل ، يمكنك الحصول على فرصة لإظهار موهبتك. يمكن لرجال الأعمال التخطيط للاستثمار في مشروع جديد.

