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محافظات

طرح مطعم وكافتيريا بالحديقة المركزية في دمياط الجديدة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:17 م
الحديقة المركزية
الحديقة المركزية
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زينب الزغبي
اعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية  مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة   وافقت على طرح مبني المطعم والكافتريا  بالحديقة المركزية  بمدينة دمياط الجديدة، بنظام حق الإنتفاع لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح رئيس الجهاز أن المساحة الإجمالية GA حوالي 4200 متر مربع تشمل المبني والتراسات المفتوحة حتي حدود السور المزمع إنشاؤه ، والمبني بارتفاع دور أرضي فقط.  

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وأضاف رئيس الجهاز أن قيمة التأمين (32178 )جنيه، والسعرالتقديري لإجمالي قيمة الإنتفاع السنوي (321775) جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن الاشتراطات تتضمن زيادة مقابل الترخيص بالإنتفاع السنوي بنسبة 10% سنويا ، ويحرر عقد بين الهيئة والمنتفع يتضمن جميع الالتزامات والحقوق للطرفين ، ويكون تسليم الأرض أو الوحدة بعد تقديم التأمين النهائي وإبرام العقد ، وسداد مقابل الإنتفاع عن السنة الأولي، ويبدأ حساب مدة الإنتفاع من تاريخ التسليم.

مؤكدا أن الحالات التي يتم إلغاء الترخيص بالإنتفاع هي بناءا علي طلب المرخص له، أو عدم البدء فى في ممارسة النشاط خلال المهلة المحددة، أو عدم سداد مقابل الإنتفاع السنوي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الاستحقاق ، أو إشهار إفلاس المرخص له، أو مخالفة أي شرط من شروط التخصيص، أو إحداث تلوث أو ضوضاء أو تكدس مرورى بالمنطقة، وفي جميع هذه الحالات يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة.
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