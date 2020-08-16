"متحدث المنوفية": اللجنة قررت إزالة منزل مجاور لعقار قرية شنوان المنكوب

قال معتز حجازى، المتحدث باسم محافظة المنوفية ، إن التحقيقات الأولية لإنهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية،تؤكد أن هناك إسطوانة بوتاجاز صغيرة انفجرت خلال تعبئتها، موضحًا أن هناك شخص يقوم بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة، داخل منزله بشكل مستتر، كونه نشاط مخالف ولا يوجد به أى إجراءات سلامة.





وأضاف " حجازى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه الحماية المدنية والأجهزة المعنية قامت على الفور بالتوجه إلى موقع الحادث، الذى أسفر عن موت 3 أشخاص، وإصابة أثنين.

وتابع "حجازى":" الحماية المدنية استخرجت 47 أنبوبة من العقار كانت تعد للتعبئة وحتى تاريخه ورشة اللحام منفصلة تمامًا عن الحادث ولا يوجد ربط بينهما".





ولفت "المتحدث باسم محافظة المنوفية، إلى أنه تم تشكيل لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنكوب، موضحًا أن اللجنة قررت إزالة منزل مجاور للعقار الذى وقع به الانفجار، وتابع:"المنزل الذى سيتم إزالته مهجور منذ عدة سنوات ولا يوجد به سكان".





وعلق عيسى محمود عيسى، شاهد عيان، خلال اتصال آخر، قائلًا:"نحن خائفين من أن يكون الانفجار أثر سلبًا على العقارات المجاورة ولذلك نناشد بمعاينة كافة المنازل المحيطة بموقع الحادث".



