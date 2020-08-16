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رياضة

زاهر: النادي الأهلي في خطر والجمهور هو المدافع الأول

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:56 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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حسام الحارتي

أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي أصبح في خطر كبير عقب رحيل لاعبيه .

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتنبأ بخطر رحيل اللاعبين على الرغم من معرفته بخطورة ارتفاع المقابل المادي داخل الوسط الرياضي المصري .

وتابع سيف زاهر:" الأموال تتحدث وارتفاع القيمة تساعد على رحيل اللاعبين من الأهلي والزمالك .. مفيش إنتماء في الوقت الحالي ".

واوصل:" جمهور الأهلي هو المدافع الحقيقي عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي وهو صانع النجوم ومساند للإدارة .. محمود الخطيب محظوظ بالجمهور".


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