زاهر: النادي الأهلي في خطر والجمهور هو المدافع الأول

أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي أصبح في خطر كبير عقب رحيل لاعبيه .

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتنبأ بخطر رحيل اللاعبين على الرغم من معرفته بخطورة ارتفاع المقابل المادي داخل الوسط الرياضي المصري .

وتابع سيف زاهر:" الأموال تتحدث وارتفاع القيمة تساعد على رحيل اللاعبين من الأهلي والزمالك .. مفيش إنتماء في الوقت الحالي ".

واوصل:" جمهور الأهلي هو المدافع الحقيقي عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي وهو صانع النجوم ومساند للإدارة .. محمود الخطيب محظوظ بالجمهور".



