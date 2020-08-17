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سبب انخفاض إصابات كورونا وحرص الرئيس على ارتداء الكمامة.. رئيس المصل واللقاح يوضح ..فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقوم بتعنيف أى مسئول عندما يجد العمال لا يرتدون الكمامات، وهذا من أولويات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، أن نزول مصر إلى صفر إصابات سيكون بارتداء المواطنين للكمامات، إضافةً إلى اتباع الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي.

وأوضح أمجد الحداد ، أن فيروس كورونا سينتهي عند التزامنا بالإجراءات الاحترازية، ويجب أن نستمر في الإجراءات الاحترازية حتي نصل إلى صفر إصابات.

وتابع أن إصابات فيروس كورونا قلت بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة في بداية الأزمة.

واستكمل أن اتباع برتوكولات العلاج الحديثة كان لها سبب في تقليل أعداد إصابات فيروس كورونا إضافةً إلى وعي المواطنين.

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