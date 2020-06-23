هل هناك علاقة بين سمك السلمون وفيروس كورونا؟.. أمجد الحداد يجيب ..فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن السمك ليس مستقبلا لفيروس كورونا ولا يعيش بداخله، وبالتالي لا يقوم بنقل فيروس كورونا.





وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن اللحوم والخضار والسمك والسلع الغذائية لا تعمل علي نقل فيروس كورونا، مؤكدا على أن السمك بأنواعه لا ينقل فيروس كورونا.





وأوضح أمجد الحداد ، أن العدوى يمكنها أن تنتقل عن طريق سطح الأشياء وهذا يحدث نتيجة أن البائع مصاب والفيروس ينتقل عن طريق شخص حامل للفيروس.





وتابع : أن طهي المأكولات يقضي بنسبة كبيرة علي فيروس كورونا وأكد ان فيروس كورونا لا يظل على سطح الاشياء اكثر من 12 ساعة .





واستكمل : أن سمك السلمون لا ينقل فيروس كورونا، مؤكدا على أن الأسماك لا تستقبل هذا المرض.