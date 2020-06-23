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توك شو

هل هناك علاقة بين سمك السلمون وفيروس كورونا؟.. أمجد الحداد يجيب ..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:00 م
سمك السلمون
سمك السلمون
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن السمك ليس مستقبلا لفيروس كورونا ولا يعيش بداخله، وبالتالي لا يقوم بنقل فيروس كورونا.

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن اللحوم والخضار والسمك والسلع الغذائية لا تعمل علي نقل فيروس كورونا، مؤكدا على أن السمك بأنواعه لا ينقل فيروس كورونا.

وأوضح أمجد الحداد ، أن العدوى يمكنها أن تنتقل عن طريق سطح الأشياء وهذا يحدث نتيجة أن البائع مصاب والفيروس ينتقل عن طريق شخص حامل للفيروس.

وتابع : أن طهي المأكولات يقضي بنسبة كبيرة علي فيروس كورونا وأكد ان فيروس كورونا لا يظل على سطح الاشياء اكثر من 12 ساعة .

واستكمل : أن  سمك السلمون لا ينقل فيروس كورونا، مؤكدا على أن الأسماك لا تستقبل هذا المرض.
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