نائب محافظ الوادي الجديد يتابع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة بالمراكز

تابع محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لمنظومة ملفات تقنين أراضي الدولة، ورصد مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بمختلف مراحل العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عبر الفيديو كونفراس، شارك فيه رؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالمحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج التنفيذ في ضوء التشريعات المنظمة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بالطلبات الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 نسبة 98%، فيما أسفرت جهود العمل وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 عن تحرير 131 عقدًا حتى الآن.

كما جرى استعراض موقف الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الجديدة، والتي تم الانتهاء من فحصها والبالغ عددها 5037 طلبًا، إلى جانب تكثيف أعمال اللجان المختصة، والانتهاء من معاينة 1000 حالة حتى نهاية شهر أكتوبر، بما يعكس تطور معدلات الأداء وتقدم الإجراءات التنفيذية بالمنظومة.

كما ناقش الاجتماع آليات تسريع دورة العمل، ومراجعة مراحل فحص الطلبات وإجراء المعاينات والرفع المساحي، وتدقيق الخرائط الرقمية واستيفاء إجراءات العرض على لجان البت، فضلًا عن بحث المعوقات التي تواجه بعض مراحل التنفيذ وأسباب تأخر عدد من الإجراءات، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين المراكز والجهات المعنية، وتعزيز المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وصون حقوق الدولة وفقًا للضوابط القانونية والمواعيد المحددة.