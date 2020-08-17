محمد عبد الرحمن يحتفل بانتهاء تصوير جمجوم وبم بم

احتفل الفنان محمد عبد الرحمن بإنتهاء تصوير اخر مشاهد مسلسله الجديد جمجوم وبم بم.





ونشر محمد عبد الرحمن صورة له مع حمدي المرغني وعلق عليها قائلا "مسك الختام.. شكرًا لاخويا النجم #حمدي_الميرغني نورتنا وشرفتنا في مسلسل #جمجوم_وبم_بم".





وشارك محمد عبد الرحمن في بطولة مسلسل جمجوم وبم بم مع عدد من نجوم الفن.









مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.



