AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ طرق ونقل: الإنفاق الحكومي على قطاع النقل يشجع المستثمرين.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
اسراء صبري
قال أسامة عقيل، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن هناك حجم إنفاق ضخم من قبل الدولة لقطاعات النقل بشكل عام، معقبا: التطوير يشمل جميع قطاعات النقل سواء الطرق خارج وداخل المدن، والموانئ البحرية والنقل النهري، والسكك الحديدية، والطيران المدني وإنشاء المطارات، والمراكز اللوجستية.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأنفاق الحكومي على قطاع النقل يشجع المستثمرين، معقبا: مجال النقل من اهم مجالات الاستثمار والتنمية.

وأوضح هناك 3 نقاط ينظر لهم المستثمروهم النقل والطاقة والاتصالات، متابعا: الثلاث نقاط السابقين يطلق عليهم البنية الأساسية للاستثمار.

وأشار إلى أن منظومة النقل في مصر كان بها عجز على مدى 30 أو 40 عام، مما أدى إلى تأثيرها على الاستثمار، معقبا: خطة التطوير الحالية غطت على العجز السابق.

وتابع: محطة عدلي منصور أصبحت مركز نقل رئيسي، حيث أصبحت محطة تبادلية تتجمع بها وسائل النقل، موضحا مصر أصبح لديها الأتوبيس السريع المميز وهو عبارة عن مترو أنفاق حر يتكون من أتوبيسات بدلا من القطارت تسير على مسار منفصل.

وشدد على أن مشروعات النقل الجديدة ستساعد على حل الأزمة المرورية والحوادث، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية من أجل حل كافة مشاكل قطاع النقل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزير» و«المشاط» يبحثان التعاون الاستثماري والتمويلي في مجالات النقل

وزير النقل: 337 مليار جنيه إجمالى تكلفة مشروعات الطرق والكبارى.. وتعاقدنا على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172

شرايين التنمية.. مدبولي: تريليون جنيه حجم الاستثمارات في قطاع النقل

لتطوير المحطات وكهربة الإشارات .. مدبولي: 86 مليار جنيه استثمارات في السكة الحديد

خلال افتتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. مدبولي: تجاوزنا كل المعدلات القياسية لتنفيذ الخريطة القومية العمرانية المتكاملة 2052.. تريليون جنيه حجم الاستثمارات في الطرق والموانئ

كامل الوزير: تكلفة مشروعات قطاع النقل تصل إلى 1.1 تريليون جنيه.. فيديو

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل تتصدر تريند تويتر

فوائد أذكار النوم.. وأفضل الأدعية التي تقال قبله

مجدي عبد الغني: مسؤول في الأهلي يقود الهجوم على الراحلين عن الفريق.. فيديو

وصيتك يا الله أطفالي.. رسالة مؤثرة من الطبيب أحمد ماضي قبل وفاته بكورونا.. فيديو

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

غرائب وطرائف.. رجلان يتزوجان من سيارة

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

ساعة شيطان.. انسحاب القنوات من تغطية الكواليس والمسئول الإعلامى يتضامن

هدرسفيلد يطلق قذيفة مدوية عن رفض رمضان صبحي عرض الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين