أستاذ طرق ونقل: الإنفاق الحكومي على قطاع النقل يشجع المستثمرين.. فيديو

قال أسامة عقيل، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن هناك حجم إنفاق ضخم من قبل الدولة لقطاعات النقل بشكل عام، معقبا: التطوير يشمل جميع قطاعات النقل سواء الطرق خارج وداخل المدن، والموانئ البحرية والنقل النهري، والسكك الحديدية، والطيران المدني وإنشاء المطارات، والمراكز اللوجستية.



وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأنفاق الحكومي على قطاع النقل يشجع المستثمرين، معقبا: مجال النقل من اهم مجالات الاستثمار والتنمية.



وأوضح هناك 3 نقاط ينظر لهم المستثمروهم النقل والطاقة والاتصالات، متابعا: الثلاث نقاط السابقين يطلق عليهم البنية الأساسية للاستثمار.



وأشار إلى أن منظومة النقل في مصر كان بها عجز على مدى 30 أو 40 عام، مما أدى إلى تأثيرها على الاستثمار، معقبا: خطة التطوير الحالية غطت على العجز السابق.



وتابع: محطة عدلي منصور أصبحت مركز نقل رئيسي، حيث أصبحت محطة تبادلية تتجمع بها وسائل النقل، موضحا مصر أصبح لديها الأتوبيس السريع المميز وهو عبارة عن مترو أنفاق حر يتكون من أتوبيسات بدلا من القطارت تسير على مسار منفصل.



وشدد على أن مشروعات النقل الجديدة ستساعد على حل الأزمة المرورية والحوادث، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية من أجل حل كافة مشاكل قطاع النقل.