لماذا يدفع الرئيس السيسي ثمن الكارتة أثناء عبور بوابات الطرق؟.. وزير النقل يجيب

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المتوقع أن يستقل المترو كثيرا الفترة القادمة.

وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس شغله الشاغل وهمه الكبير مصلحة شعبه ، وسيتفقد الخدمة وراحة المواطنين باستمرار لأنه لا يتكبر وهمه الأول راحة المواطنين.

وتابع أن الرئيس يدفع ثمن الكارتة على بوابات الطرق حينما يعبر ، مضيفا:" الرئيس بيعمل كدة عشان يقول للناس اتعلموا، زي ما بتاخدوا خدمة لازم تدفعوا ثمنها، وكمان عشان يبقى قدوة للناس".

و أثناء تسلم الرئيس اشتراك مترو مدى الحياة قال له :"هتدفعني ثمن الاشتراك ده يا كامل؟"، فرد عليه: "لا يا ريس"، بيرد الرئيس قائلًا: "لا.. لازم أدفع الثمن، معندناش حاجة ببلاش".

وفي سياق آخر ، قال إن خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات.