AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لماذا يدفع الرئيس السيسي ثمن الكارتة أثناء عبور بوابات الطرق؟.. وزير النقل يجيب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:32 ص
الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء جولته بالقاهرة - أرشيفية
Advertisements
عبد العزيز جمال

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المتوقع أن يستقل المترو كثيرا الفترة القادمة.

وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد،  أن الرئيس شغله الشاغل وهمه الكبير مصلحة شعبه ، وسيتفقد الخدمة وراحة المواطنين باستمرار لأنه لا يتكبر وهمه الأول راحة المواطنين.

وتابع أن الرئيس يدفع ثمن الكارتة على بوابات الطرق حينما يعبر ، مضيفا:" الرئيس بيعمل كدة عشان يقول للناس اتعلموا، زي ما بتاخدوا خدمة لازم تدفعوا ثمنها، وكمان عشان يبقى قدوة للناس".

و أثناء تسلم الرئيس اشتراك مترو مدى الحياة قال له :"هتدفعني ثمن الاشتراك ده يا كامل؟"، فرد عليه: "لا يا ريس"، بيرد الرئيس قائلًا: "لا.. لازم أدفع الثمن، معندناش حاجة ببلاش".

وفي سياق آخر ، قال إن خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخر قطار ينطلق منتصف الليل... مترو الأنفاق لـ صدى البلد: مواعيد جديدة للتشغيل بعد إلغاء حظر التجول

وزير النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق الجديدة

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

كامل الوزير يشيد بشركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.. فيديو

ترشيحاتنا

شادي محمد نجم النادي الأهلي يلقن رمضان صبحي درسا قاسيا

أخبار الفن.. من داخل سيارتها ياسمين صبري تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها.. فيلم ساعة شيطان يسبب أزمة.. وظهور إيناس مكي بعد غياب طويل

10 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة.. السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية.. سبب انخفاض إصابات كورونا

فوائد أذكار النوم.. وأفضل الأدعية التي تقال قبله

اقرأها لـ 7 أيام أو أكثر بهذا الشرط .. سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

غرائب وطرائف.. رجلان يتزوجان من سيارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا برفقة رئيس الوزراء الروسي.. إصابة عدة صحفيين بفيروس كورونا

شاهد.. لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية على الأرض أمام الكاميرا في دبي.. فيديو

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو