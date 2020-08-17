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محافظات

تركيب تانك أكسجين لمستشفى حميات الغردقة بـ1.5 مليون جنيه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:48 ص
إبراهيم جادالله
اعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تركيب تانك أكسجين جديد بسعة 6000 لتر بتكلفة إجمالية حوالى 1.5 مليون جنيه دعما من وزارة الصحة والسكان. 


وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أنه فى إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها، وتم الانتهاء من تركيبه تانك أكسجين جديد لتغذية شبكة الغازات بالمستشفى، وجاء ذلك فى خطة تطوير المستشفى وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات.


وأوضح أهمية تواجد الخزان لخدمة مرضى المستشفى، خاصة مرضى الرعاية المركزة، وتم استحداث قسم عناية مركزة بالمستشفى بسعة 6 أسرة وعدد 2 جهاز تنفس صناعى لخدمة مواطنى محافظة البحر الأحمر، والمترددين عليها.


وكان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أعلن عن دعم وزارة الصحة لمستشفيات الغردقة العام وسفاجا المركزى والقصير النموذجى بأجهزة تنفس صناعى جديدة بقيمة مليون و650 ألف جنيه.


وتقدم وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر للقطاع الصحى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لدعم مستشفيات الغردقة العام وسفاجا المركزى والقصير النموذجى.

 

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