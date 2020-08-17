والعظمى 34.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" نهارا شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.





- وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجة البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وحالة البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر:





العظمى الصغرى





القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 21

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 35 22

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 32 23

رأس سدر 35 25

نخل 37 18

نويبع 38 28

طابا 36 27

كاترين 33 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 41 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

ادفو 42 29

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 38 28

ابو رماد 36 29

حلايب 35 30

راس حدربة 35 30