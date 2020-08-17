AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

والعظمى 34.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" نهارا شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجة البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24 
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 24
السلوم 32 23
سيوة 37 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 35 25
نخل 37 18
نويبع 38 28
طابا 36 27
كاترين 33 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 25
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
ادفو 42 29
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 38 28
ابو رماد 36 29
حلايب 35 30
راس حدربة 35 30 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة تسجل 36 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

خبراء الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة نهارا معتدل ليلا.. غدا

ترشيحاتنا

لعب عيال .. طفل يقتل طالب ثانوي بـ"المقص" في الشرقية

عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات واللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري للمارد

بسبب الغيرة.. شقيقة عريس تتسبب في تأخير الزفاف 6 ساعات

لديها 48 حفيدًا و200 من أبناء الأحفاد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116

أخبار الفن| الموت يفجع الفنان خالد سليم .. أنباء عن زواج طارق العريان

مجربة ومضمونة.. حيل ومشروب خارق لنسف الكرش وأسرع رجيم لإنقاص الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ

كارثة .. تخزين الممبار دون غسله يسبب مرضا خطيرا

لديها 48 حفيدًا و200 من أبناء الأحفاد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116