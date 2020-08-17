إصابة 7 في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بسوهاج

وتمكنت الشرطة من القاء القبض علي طرفي المشاجرة، كما تم ضبط 6 آخرين شاركوا فيها، وتم نقل المصابين لمستشفي طما المركزي للعلاج.





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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بقرية المدمر دائرة مركز طما، بسبب خلاف علي قطعة ارض زراعية ووجود مصابين في الواقعة، وانتقل الى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقيادات قطاع الشمال، وتمت السيطرة على طرفي المشاجرة.





وتبين من الفحص إصابة كل من "رافت.ع,ب" ٤٣ عاما بكدمات سطحية في الصدر، "مؤمن.خ.ع" 24 عاما بجرح في اليد اليمني، "مصطفي.س.ع" ٢٣ عاما بجرح بفروة الراس وسحجات بالظهر، "سعيد.ع.ا" ٦٢ عاما بجرح بفروة الراس، "محمد.ن" ٣٥ عاما باشتباه كسر باليد اليمني وجرح بفروة الرأس، "بخيت.ع.ب" ٥٨ عاما بجرح في الوجه، "خلاف.ع.ع" ٦٥ عاما جرح في الساق اليمني، "عميره.ع.ا" ٥٥ عاما بسحجات في اليد اليمنى، وجميعهم يقيمون بذات الناحية.