تمويل جديد لمشروع البتلو.. نائب وزير الزراعة: مليار و688 مليون جنيه إجمالى التمويل.. ورئيس الثروة الحيوانية يعلن كيفية الاستفادة من المشروع

- نائب وزير الزراعة:

193 من صغار المربين والمزارعين يستفيدون من مشروع البتلو لشراء وتغذية 1921 رأس ماشية





أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 37.5 مليون جنيه.





ويستفيد من التمويل 193 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1921 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينها ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو ، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه لعدد 10059 مستفيدا، ولتمويل 118125 رأس ماشية.





يأتى ذلك ضمن البروتوكول الرباعى الذى تم تفعيله فى يناير 2020 بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو ليستفيد منها صغار المربيين والمزارع النظامية ضمن المشروع القومى للبتلو ومبادرة البنك المركزى 5%، وبتيسيرات ومزايا ائتمانية.





وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.





وقال الصياد إن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد, يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، موضحا ً أن إقبال المربين غير المسبوق على الإستفادة من تسمين العجول المستوردة المحسنة وراثيا ًسريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% وإستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب ساهم في توازن وثبات الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.





وأوضح نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعا ً قويا ً ومشجعا ً للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد.





من جانبه اوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).



