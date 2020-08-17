أمبرد هيرد تثير الجدل بدخولها مسجدا في تركيا بملابس غير لائقة... شاهد

اثارت النجمة العالمية امبر هيرد حالة، من الجدل وذلك اثناء تواجدها داخل مسجد باسطنبول حيث تقضى اجازتها فى تركيا وذلك بعد قضائها ايام فى مدينة بودروم الساحلية.





ونشرت امبر مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى وهى داخل مسجد وتمضى به يوما حيث قامت بجولة داخله.





وظهرت امبر فى الفيديو وهى مغطاه الراس وترتدى ما يشبه الحجاب وهى داخل مسجد السلطان أحمد.





وتلقت امبر هيرد لانتقادات من قبل مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لارتدائها "ملابس غير لائقة" أثناء زيارة المسجد.