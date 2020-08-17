مجدي عبد الغني: الأهلي مبيقفش على حد ورحيل اللاعبين نقص خبرة من الإدارة

قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق إن أزمات الأهلي الحالية وخاصة إنهاء العلاقة مع شريف إكرامي هي دليل على نقص الخبرة الإدارية في النادي الأهلي، خاصة أن إكرامي ليس له علاقة بانتقال رمضان إلى بيراميدز، فهو ليس وكيل أعماله، ورمضان ليس صغيرا ليخدعه نسيبه .





وأضاف عبدالغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يحدث الآن داخل النادي الأهلي أمر غير مسبوق لم نره من قبل، حيث إنه على مدار تاريخ الأهلي الكبير لم نر مثل هذا العدد من أعمدة الفريق الأساسية ترحل بهذا الشكل عن النادي، ولم نر مثل هذا الهجوم على اللاعبين مثل ما يحدث الآن .





وأكد عبد الغني أن النادي الأهلي لن يفشل بعد رحيل رمضان صبحي وإكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي دفعة واحدة عن الفريق، مؤكدا أن الأهلي مبيقفش على حد، والدليل على كدة بطولة الدوري بياخدها أيا كان مين اللاعيبة الموجودة في الفريق.





وكان مجلس إدارة الأهلي أنهى مشوار حارس الفريق شريف إكرامي بشكل رسمي، ببيان مقتضب، رغم إعلان اللاعب والنادي سابقا، استمراره حتى نهاية الموسم الكروي الجاري بسبب أزمة رحيل رمضان صبحي إلى فريق بيراميدز.