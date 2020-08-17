ضبط أعمال بناء وتعديات في حملة ببني سويف

واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية ومواجهة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية وكذلك الإشغالات المخالفة ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.





ونفذت اللجنة اليوم حملة متابعة وتفتيش بالوحدة المحلية لقرية ميدوم، وذلك برئاسة محمد جبر معاون محافظ بني سويف وتم ضبط أعمال بناء مخالف وتعديات ومباني خارج خط التنظيم تستخدم كحظيرة للماشية حيث تم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون .





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وتم تحرير المحاضر لعدد من المقاهي غير المرخصة والتي خالفت قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتم التشديد على مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية لتلك المقاهي لضمان الالتزام التام بقرارات الدولة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.







وقامت اللجنة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية حيث رصدت اللجنة أن التموين والوحدة البيطرية مغلقتين وتم تحرير محاضر بذلك وتبين تغيب عدد من العاملين بدون سبب قانوني والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد التحقيق معهم، وتم توجيه مسئولي الوحدة المحلية بالمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.





