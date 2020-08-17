مكافحة كورونا: مصر حجزت كل لقاحات علاج الفيروس

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن تخوف مواطنين العالم من لقاح كورونا مشروط، مضيفا أنه لابد من إجراء كل التجارب الممكنة للتأكد من سلامته على المواطن.





وأضاف حسني، في حوار عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن كل دول العالم تسابق الزمن للتخلص من المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا والتأكد من سلامته على البشر ومدى فعاليته ضد الفيروس المستجد.





وعن إنتاج اللقاح المصري لكورونا، رد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قائلا :"لن يتم إنتاج لقاح في مصر إلا بعد أن تتم عليه كل الدراسات الممكنة وبشكل دقيق".





وتابع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه كل اللقاحات العالمية التي في طريقها للخروج للنور، مصر حاجزه فيها ، وسيكون عندنا كميات تكفي المصري واللقاح االبريطاني والصيني هما الأقرب، ولم نتفق على الحصول على اللقاح الروسي ويتم هذا الأمر بعد دخول اللقاح الروسي المرحلة الثالثة لكي نتفق على الحصول عليه.



