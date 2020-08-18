محمد فاروق: شريف إكرامي أبلغ فايلر قبل مباراة إنبي بقرار رحيله عن الفريق

كشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان شريف إكرامي عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر قبل مباراة انبي ليبلغه بقراره بعدم التواجد في تدريبات الفريق الفترة المقبلة.





وتابع أن المدرب طالب الحارس بالبقاء خلال الفترة القادمة موجها حديثه بأنه لا يثق بأي حارس بعد الشناوي لكن جاء قرار اكرامي بصدمه على المدرب بعد فشل المحاولات في استمراره مع الفريق الفترة المقبلة.





وفاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد أمام أسوان، سجل الأول جيرالدو في الدقية التاسعة، ثم أحرز وليد سليمان الثاني في الدقيقة 83، ثم عزز أليو بادجي الهدف الثالث في الدقيقة 95، من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.