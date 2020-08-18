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مرأة

بإطلالة محتشمة.. عائشة بن أحمد تتألق فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:31 ص
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

خطفت عائشة بن أحمد الأنظار فى الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بالتطريزات التي جمعت بين مجموعة من الألوان المبهجة.

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ولم تتكلف عائشة بن أحمد فى ارتداء الإكسسوارت ولكنها أكتفت بالأقراط الكبيرة التي تتصدر احدث صيحات الموضة، كما ارتدت بعض اكسسوارات اليد البسيطة و الغير مبالغ فيها.

كما أكملت عائشة بن أحمد إطلالاتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة الكحكة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.

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