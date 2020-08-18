بإطلالة محتشمة.. عائشة بن أحمد تتألق فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بصور جديدة من احدث ظهور لها. إنستجرام





خطفت عائشة بن أحمد الأنظار فى الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بالتطريزات التي جمعت بين مجموعة من الألوان المبهجة.





اقرأ ايضا..





ولم تتكلف عائشة بن أحمد فى ارتداء الإكسسوارت ولكنها أكتفت بالأقراط الكبيرة التي تتصدر احدث صيحات الموضة، كما ارتدت بعض اكسسوارات اليد البسيطة و الغير مبالغ فيها.





كما أكملت عائشة بن أحمد إطلالاتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة الكحكة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.



