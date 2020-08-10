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فن

على البحر...عائشة بن أحمد تستمتع بعطلتها الصيفية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:56 م
عائشه بن احمد
عائشه بن احمد
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ندى فكري
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت عائشة بن أحمد على البحر بالمايوه وعلقت على الصورة قائلة: "دعونا نجد بعض الأماكن الجميلة".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:
- جميله فعلا
-قمر بجد
- المنظر يجنن

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مشاركتها فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسني، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس، والتي تتسبب في كثير من المواقف.
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