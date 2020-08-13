عائشة بن أحمد تحتفل بيوم المرأة التونسية.. شاهد





ونشرت عائشة بن احمد مجموعة من الصور لنساء تونس علقت قائلة "‏بمناسبة عيد المرأة التونسية ، كل عام و نساء بلادي بألف خير و نجاح و تألق‏⁧‫#تونس‬⁩ ‏⁧‫#عيد_المرأة‬⁩".









وشاركت الفنانة عائشة بن احمد في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.





الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف