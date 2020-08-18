الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: التعامل العاجل مع ملف الأطفال في حراك وتلبية الاحتياجات الإنسانية لهم ضرورة.. وينبغي الاعتماد على آليات جديدة في نشر الوعي بمخاطر جريمة الختان

الخطط والأنشطة التي تم تنفيذها والرؤية المستقبلية لبرنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خطة التعاون المشترك بين المجلس ومنظمة يونيسيف، هدفها الأساسي هو توفير مظلة حماية لحقوق الأطفال ، والتي تمثلت في تفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى الوطني ، ودعم منظومة خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ، وتطوير البنية المعلوماتية ونظام التشغيل؛ لزيادة القدرة الاستيعابية للبلاغات ، وتحسين جودة قواعد البيانات ، وإضافة قنوات إبلاغ جديدة تسهم في التدخل السريع واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلي لهم.









وشددت على أهمية التعامل العاجل مع ملف أطفال في حراك "الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، وتلبية الاحتياجات الإنسانية لهم بغض النظر عن وضعهم القانوني ودون تمييز.









وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أهمية تحليل وتقييم ومتابعة جميع مراحل تنفيذ الخطة لتدارك الفجوات التي قد تنتج عن تفعيلها على أرض الواقع، وكذلك تقييم عمل الجمعيات الأهلية الشريكة لما لها من أهمية في المجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام متكامل يقدم التيسيرات والتدابير اللازمة لإدارات حالات الأطفال داخل نظام الحماية بالتعاون مع الجهات والهيئات الشريكة سواء حكومية أو أهلية.









وقالت الدكتورة سحر السنباطي إنه يجب تشجيع أفراد المجتمع، خاصة الفتيات الصغيرات، على الإبلاغ عن حالات العنف المختلفة ضد الأطفال بشكل عام، وعن ختان الفتيات والزواج المبكر بشكل خاص.









وأكدت أهمية غرس المفاهيم الصحيحة حول عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والذي يمثل انتهاكا لحقوقهن وشكلا من أشكال العنف الصارخ ضد الفتيات، وضرورة الإعتماد على آليات جديدة في نشر الوعي بمناهضة هذه الممارسة الضارة بين الأطقم الطبية تعتمد على ثقافة الأقران من خلال دعم النقابات لهذه الآليات.







