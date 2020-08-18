الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا لليوم الثاني وتسجيل 22 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84 ألفا و871 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.









وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 14 حالة في شنجهاي، و3 حالات في مقاطعة جيانغسو، وحالتين في تيانجين، وحالتين في مقاطعة شنشي، وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2322 حالة غادر منها 2109 حالات المستشفيات بعد شفائهم.









وأضافت أن 39 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79 ألفا و642 شخصا، مشيرة إلى أن 18 ألفا و473 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1464 شخصا الملاحظة الطبية أمس.









وتابعت أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 356 حالة منها 221 حالة وافدة.









وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4 آلاف و524 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 69 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 485 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3 آلاف و599 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و450 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.



