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منوعات

تحدوا كورونا.. شاهد اندفاع آلاف الصينيين نحو الشواطئ دون كمامات يثير الغضب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:32 ص
آلاف الصينيين تحدوا
آلاف الصينيين تحدوا كورونا
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمعات آلاف الصينيين في مدينة ووهان لتحدي فيروس كورونا المستجد والخوف منه.


ونظم المشاركون حفلًا أثار الضجة على مواقع التواصل بعدما اكتظ شاطئ «مايا بيتش ووتر بارك» بالراقصين ومرتدي ملابس السباحة.


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وقرر المحتفلون تحدي خوفهم من تفشي فيروس كورونا المستجد، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، دون ارتداء الكمامات.


كان شاطئ مايا بيتش ووتر بارك استقبل في استقبال مرتاديه يونيو الماضي لكنه اكتفى بنصف القدرة الاستيعابية.


واستطاعت الصين السيطرة على الوباء بشكل كبير لتصبح الحصيلة اليومية للإصابات في الآونة الأخيرة تقتصر على بضع عشرات من الحالات الجديدة.
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تحدوا كورونا.. شاهد اندفاع آلاف الصينيين نحو الشواطئ دون كمامات يثير الغضب

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