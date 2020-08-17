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منوعات

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:01 ص
إزالة براز الخفاش
إزالة براز الخفاش من المناجم
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عزة عاطف
فجر عدد من العلماء قنبلة مدوية بتصريحات ترجح بدء انتشار فيروس كورونا المستجد نشأ من منجم صيني في عام 2012 وليس من السوق الرطبة في مدينة ووهان. 

فقد كان عمال المناجم يزيلون "براز الخفافيش" من منجم موجيانج في مقاطعة يوننان على بعد 1000 ميل السوق الرطبة في ووهان.

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وقد أصيب 6 منهم بمرض يشبه الالتهاب الرئوي بعد إزالة براز الخفاش مما أدى إلى وفاة 3 منهم، فيما أرسلت عينة الأنسجة من المرضى إلى مختبر في ووهان قبل 8 سنوات. 

أمضى عمال المناجم أسبوعين في إزالة براز الخفافيش مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم بسبب أعراض تشبه تمامًا أعراض فيروس كورونا.

وفقًا لصحيفة The Sun وصف الطبيب «لي شو» الذي تولى علاج عمال المناجم قبل 8 سنوات، كيف عانى المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة، سعال جاف، وألم في الأطراف، وفي بعض الحالات "صداع". 

قام عالم الفيروسات «جوناثان لاثام» وعالمة الأحياء الجزيئية «أليسون ويلسون» بمناقشة الأطروحة التي كتبها طبيب صيني عالج عمال المناجم.

وأفادوا بأن الدليل في الأطروحة قادهم إلى "إعادة النظر في كل شيء" اعتقدوا أنهم يعرفونه عن وباء كورونا

يقول لاثام لصحيفة نيويورك بوست بأن فيروس كورونا "هرب بشكل شبه مؤكد'' من مختبر ووهان.

وأضاف أن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 760 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، قد تطور داخل أجساد عمال المناجم ليكون شديد التكيف مع البشر. 

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