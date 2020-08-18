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برلمان

حكم بالحديد والنار.. برلماني: سلطات أردوغان قتلت 162 شخصا خلال يوليو الماضي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:53 ص
أردوغان
أردوغان
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب احمد  بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن حكم أردوغان يهتز في تركيا ، وهناك توثيق حقوقي تركي ودولي لجرائم عدة يرتكبها نظام أردوغان داخل أنقرة، وفي مقدمتها شيوع التعذيب والملاحقة والاعتقال وقتل المدنيين.

ونوه إلى تقرير حقوقي تركي، اكد على قيام تركيا بقتل 162 شخصا خلال شهر يوليو الماضي ،سواء خلال اجتماعات أو مسيرات او مظاهرات تنتقد حكم الوالي العثماني وجبروته.

وقال بدوي في بيان له اليوم، إن حكم أردوغان يتفسخ والمعارضة التركية تفضحه في مختلف جنبات الشارع التركي، علاوة على أن أكثر من 13 مليون شاب ممن يسمون بجيل الألفية الجديدة في تركيا ناقمون على سياساته ويعلنون معارضتهم المباشرة له، ويؤكدون أنهم كلهم ضده في الانتخابات الرئاسية 2023.

ولفت الى أن تحركات أردوغان في ليبيا والمتوسط غرضها التغطية على فساد وانهيار الاقتصاد التركي تحت حكمه وسط تهاوي الليرة التركية.
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