خلفا لـ كومان.. آرسين فينجر يقترب من تدريب منتخب هولندا





وبات رونالدو كومان قريبا للغاية من الرحيل من تدريب منتخب هولندا، لقيادة فريق برشلونة الإسباني.





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن آرسين فينجر بات مرشحا بقوة لتدريب منتخب هولندا، بعد اقتراب كومان من تدريب برشلونة.





وأضافت الصحيفة، أن هناك مفاوضات بالفعل بين الاتحاد الهولندي وآرسين فينجر لقيادة الطواحين خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن آرسين فينجر ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن آرسنال في موسم 2018.

اقترب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال، من تولي القيادة الفنية لمنتخب هولندا خلفا لـ رونالدو كومان.