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أخبار البلد

حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي بنقابة المحامين 25 أغسطس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين، إقامة حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر.


وقال رجائي عطية فى نص القرار "إنه في يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020 وبعد الاتفاق الذي جرى بين نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين تقرر إقامة حفل تأبين الراحل".


وأضاف: عطية فى قراره إقامة حفل تأبين للراحل العظيم الأستاذ الكبير عبد العظيم المغربي المحامي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العربر، في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

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