انتهاء أزمة طلاب الشهادة البريطانية في مصر.. كامبريدج تقرر تعدل أسلوب التقييم لإنقاذ الدارسين.. طارق شوقي: الشكر موصول لهيئة الامتحانات البريطانية لسرعة تحقيق العدالة

وزير التعليم: أتمنى لأبنائنا خريجي عام ٢٠٢٠ من الشهادة البريطانية مستقبلا باهرا

الخشت: أ رجو أن تكون معايير التقويم الجديدة محققة لدرجة من مستويات العدالة









أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشرى سارة لطلاب الشهادة البريطانية.









وقال وزير التربية والتعليم: "في الوقت الذي نجحت مصر، الحمد لله، في العبور بنظامها التعليمي بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العام فإن الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة عانت مشاكل كبري ومن بينها الشهادتين البريطانية والأمريكية".









وأضاف: "لقد شكا طلاب وأولياء أمور الشهادة البريطانية من إجحاف وظلم التقييم الذي قامت به كامبريدج في أعقاب الجائحة".









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واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "لقد أرسلت خطابا رسميا باسم حكومة جمهورية مصر العربية إلى هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية للإعراب عن عدم رضا مجتمع التعليم المصري عن الدرجات الظالمة لأبنائنا الذين يدرسون الشهادة البريطانية، وقد جاء رد المملكة المتحدة سريعا ليصب في صالح الطلاب والعدالة وهذا هو نص الرد:





بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات GCSE وAS وA هذا الصيف: نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها.











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لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها، نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب، وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين.









وبعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون، وسيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين AS وA وعلى نتائج GCSE التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.









ولم يكن هناك حل سهل لمشكلة منح نتائج الاختبارات في حالة عدم إجراء أي اختبارات، وطلب وزير الخارجية من Ofqual تطوير نظام لمنح الدرجات المحسوبة، والذي يحافظ على المعايير ويضمن منح الدرجات على نطاق واسع بما يتماشى مع السنوات السابقة، وكان هدفنا دائمًا حماية ثقة الجمهور في المؤهلات التعليمية.









لكننا ندرك أنه في حين أن النهج الذي اعتمدناه حاول تحقيق هذه الأهداف، فإننا نقدر أيضًا أنه تسبب أيضًا في كرب حقيقي وأضر بثقة الجمهور، إن توقع أن تقدم المدارس مناشدات عندما تكون الدرجات غير صحيحة يضع عبئًا على المعلمين عندما يحتاجون إلى الاستعداد للفصل الدراسي الجديد وقد خلق حالة من عدم اليقين والقلق للطلاب، لكل ذلك، نحن آسفون للغاية.









لذلك قررنا أن يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف - أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم - أو الدرجة المتوسطة، أيهما أعلى.









إن الطريق إلى الأمام الذي نخطط الآن لتنفيذه سيوفر وضوحًا عاجلًا، ونحن نعمل بالفعل مع وزارة التعليم والجامعات وكل الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة.









من جانبه قال وزير التربية والتعليم: "أتمنى لأبنائنا خريجي عام ٢٠٢٠ من الشهادة البريطانية مستقبلا باهرا إن شاء الله، والشكر موصول لهيئة الامتحانات البريطانية لسرعة تحقيق العدالة".









من جانبه، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الثانوية البريطانية ‏iGCSE، على نجاح جهودهم وجهود أولياء أمورهم في إثبات قضيتهم العادلة، وتعديل معايير التقويم غير العادلة التي اتبعتها كامبريدج سابقًا في تقييم الطلاب، وتسببت هذه المعايير غير العادلة في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة، مما أثار سخطًا وإحباطًا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.









ووجّه الدكتور محمد الخشت الشكر للجهات المسئولة في بريطانيا، والمجلس الثقافي البريطاني بمصر، وهيئة الامتحانات البريطانية، ووزارة التربية والتعليم المصرية، على استجابتهم، قائلًا: "أرجو أن تكون معايير التقويم الجديدة محققة لدرجة من مستويات العدالة".









وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أول من أثار مشكلة طلاب الثانوية البريطانية ‏iGCSE، حيث تبنى قضيتهم وأصدر عدة بيانات إعلامية استنكر فيها سياسات كامبريدج وظهر في القنوات الفضائية لشرح قضيتهم، وطالب مؤسسة كامبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة، كما طالب الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج.









وكانت حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور طلاب الشهادة البريطانية في مصر بسبب مشاكل تقييم أبنائهم.









وقرر أولياء الأمور رفع استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كتبوا فيها: "وقع على أبنائنا ظلم بين، من المؤسسة التعليمية العالمية كامبريدج والمسئولة عن شهادة الدبلومة الانجليزية المعادلة للثانوية العامة بمصر".









وأوضح أولياء الأمور أنه خلال فترة ذروة جائحة كورونا تم إيقاف المدارس، وتم الاعتماد على حضور المحاضرات أونلاين، وقد أفادت كامبريدج بإلغاء الاختبار النهائي للطلاب ووضع آلية مختلفة للتقييم الأكاديمي للطلاب، وبناءً على ذلك طالبت المدارس بجمع أدلة عن مستوى الطالب مثل امتحانات وواجبات منزلية ومدى انتظام الطالب في حضور المحاضرات ومدى التجاوب مع المعلم.









وقال أولياء الأمور في استغاثتهم: "فوجئنا بتقديرات متدنية لا تمثل الحقيقة فقد تم التقييم بناءً على تقديرات الأعوام السابقة للمدرسة وليس تقييما للطالب، دون النظر لمجهود الطلاب أو التقديرات المرسلة من المعلمين، فلم يتم اعتماد التقديرات الممنوحة من المعلمين مما أثر على النتيجة الممنوحة للطلاب ومما لا شك فيه سيؤثر ذلك على التقديرات النهائية لأبنائنا أثناء تنسيق دخول الجامعات".









وطالب أولياء الأمور، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لتخفيض عدد المواد المؤهلة لدخول الجامعات من 8 مواد لـ 5 مواد، حيث كان ذلك هو المتبع في سنوات مضت، وتم تعديلها دون النظر للطلاب بعين الرحمة، وكذلك تخفيض التقديرات الخاصة بالجامعات العملية بواقع 5% وزيادة النسب الممنوحة لحملة الشهادات البريطانية لدخول الجامعات المصرية.







