الأم الجبارة خنقت رضيعتها وألقت جثتها في الزبالة وأمن الشرقية.. يكشف التفاصيل

وتبين أن والدتها هي من قامت بالقائها لإخفاء جريمتها بعد خنق الطفلة بقطعة شاش وجارى إحالة الأم المتهمه إلى نيابة ديرب نجم للتحقيق معاها وجاري تحرير محضر بالواقعة.

اقرأ ايضا:

كان أحد النباشين عثر صباح اليوم على جثة طفلة حديثة الولادة مخنوقة بقطعة شاش أبيض خلال قيامه بنبش القمامة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، ونيابة ديرب نجم وجار تحرير محضر بالواقعة.





فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغ من مركز ديرب نجم ، بالعثور على طفلة حديثة الولادة ، مخنوقة بشاش أبيض بجوار مقلب قمامة.





تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة ، وجار تحرير محضر بالواقعة.