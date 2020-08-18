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حوادث

الأم الجبارة خنقت رضيعتها وألقت جثتها في الزبالة وأمن الشرقية.. يكشف التفاصيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،منذ قليل، من تحديد هوية من قام بإلقاء طفلة حديثة الولادة بمقلب قمامة بمدينة ديرب نجم.
 
وتبين أن والدتها هي من قامت بالقائها لإخفاء جريمتها بعد خنق الطفلة بقطعة شاش وجارى إحالة الأم المتهمه إلى نيابة ديرب نجم للتحقيق معاها وجاري تحرير محضر بالواقعة.
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كان أحد النباشين عثر صباح اليوم على جثة طفلة حديثة الولادة مخنوقة بقطعة شاش أبيض خلال قيامه بنبش القمامة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، ونيابة ديرب نجم وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغ من مركز ديرب نجم ، بالعثور على طفلة حديثة الولادة ، مخنوقة بشاش أبيض بجوار مقلب قمامة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة ، وجار تحرير محضر بالواقعة.
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