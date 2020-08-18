الوجه الجميل بين القطبين.. مدافع الزمالك يوجه رسالة لـ محمود متولى بعد إصابته بالصليبي

حرص محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة محمود متولي مدافع الأهلي، بعد التأكد من إصابته بقطع في جزء من الرباط الصليبي وذلك خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام أسوان أمس.



وكتب محمود حمدي الونش عبر حسابه الرسمي على انستجرام : "إن شاء الله ترجع أقوى من الأول يا صاحبي".





كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فاز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد أمس.







وسادت حالة كبيرة من الحزن على اللاعب محمود متولى خلال مباراة أمس بين الأهلى وأسوان بعد سقوطه على الأرض وتأكيده إنها ستكون إصابة قوية وهو ما أدى إلى دخوله فى نوبة من البكاء.