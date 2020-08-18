لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة





ويواجه عدد من لاعبي الزمالك تهديدا بالغياب عن القمة المقرر إقامتها السبت المقبل أمام النادي الأهلي، حال حصولهم على إنذار الليلة.





وتضم قائمة المهددين بالإيقاف كلا من:

طارق حامد _ محمود علاء – مصطفى محمد – محمد عواد- محمد حسن- حازم إمام- محمد عبد السلام ” تم استبعادهم من قائمة الفريق أمام أف سي مصر”.





كما تضم فرجاني ساسي – محمود الونش – عبد الله جمعة، الذين تم ضمهم لقائمة الفريق أمام أف سي مصر





ويلتقي الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، 22 أغسطس الجاري، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يلتقي الزمالك مع نظيره نادي مصر، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الممتاز.