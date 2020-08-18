بأمر القضاء.. توقيف مدير مرفأ بيروت

أصدر القضاء اللبناني مذكرة بحق مدير مرفأ بيروت ، تدخله على مايبدو إلى دائرة الاتهام اكثر وأكثر ، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".





وأمر القضاء، بتوقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريطم بعد استجوابه في إطار التحقيقات الجارية بشأن انفجار الميناء الرهيب.





وبعد انفجار الرابع من أغسطس أوقف القضاء عدد كبير من المسئولين للتحقيق معهم.





ووقع الانفجار في مرفأ بيروت، بسبب شحنة من 2750 طنًا من نترات الأمونيوم وفق تحقيق اولي، أدى إلى كارثة غير مسبوقة في لبنان أو المنطقة العربية.



