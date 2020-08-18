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أخبار العالم

بأمر القضاء.. توقيف مدير مرفأ بيروت

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:11 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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محمد علي
أصدر القضاء اللبناني مذكرة  بحق مدير مرفأ بيروت ، تدخله على مايبدو إلى دائرة الاتهام اكثر وأكثر ، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".

وأمر القضاء، بتوقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريطم بعد استجوابه في إطار التحقيقات الجارية بشأن انفجار الميناء الرهيب.

وبعد انفجار الرابع من أغسطس أوقف القضاء  عدد كبير من المسئولين للتحقيق معهم.

ووقع الانفجار في مرفأ بيروت، بسبب شحنة من 2750 طنًا من نترات الأمونيوم وفق تحقيق اولي، أدى إلى كارثة غير مسبوقة في لبنان أو المنطقة العربية.

وسقط نتيجة الانفجار المدوي أكثر من 180 صريعا و6 آلاف جريح، وفقد مئات الآلاف منازلهم.
 
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