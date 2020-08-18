من المدفون في البقيع وأين يقع ؟ .. مركز الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إن البقيع يقع بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وهو مقبرة لدفن المسلمين منذ عهد سيدنا رسول الله – صلى الله عليه و سلم - إلى يومنا هذا.

وأضاف « مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن البقيع في اللغة على الموضع الذي كثر فيه الشجر.

وأوضح الأزهر العالمي للفتوى أنه قد دُفِن في البقيع أولاد سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، وأغلب زوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين، وكثير من أكابر صحابته.

وأكمل: كعثمان بن عفان، وعثمان بن مظعون، وعبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والحسن بن علي بن أبي طالب.. وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم أجمعين-.



