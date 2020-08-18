نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتى التربية والآثار

تفقد الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، أعمال الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بكليتى التربية والآثار.





رافقه خلالها الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اطمئن الدكتور محمد عيسى على سير الامتحانات لطلاب الدبلوم العامة و السنة التمهيدية للماجستير بكليتى التربية والآثار مشيدا بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة .





وأشار الدكتور محمد فاروق أن إجمالى أعداد الطلاب المسجلين بالدراسات العليا خلال العام الحالي بكلية التربية يشمل الدبلوم العام 2441 ، الدبلوم المهنية 298 ، الدبلوم الخاص 121 ، الماجستير 112 ، الدكتوراة 39.







