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تعليم

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتى التربية والآثار

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:22 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أعمال الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بكليتى التربية والآثار.

 رافقه خلالها الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
اطمئن  الدكتور محمد عيسى على سير الامتحانات لطلاب الدبلوم العامة و السنة التمهيدية للماجستير بكليتى التربية والآثار  مشيدا بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة .

وأشار  الدكتور محمد فاروق أن إجمالى أعداد الطلاب المسجلين بالدراسات العليا خلال العام الحالي بكلية التربية يشمل الدبلوم العام 2441 ، الدبلوم المهنية 298 ، الدبلوم الخاص 121 ، الماجستير 112 ، الدكتوراة 39.


مشيرًا أن الاختبارات ستستمر للدبلوم العامة حتى 26/8/2020 على أن تبدأ امتحانات الدبلوم المهنية يوم 20/8/2020 حتى 30/8/2020 والخاصة من يوم 20/8/2020 وحتى  27/8/2020 والماجستير من 20/8/2020 وحتى 25/8/2020 والدكتوراة من 27/8/2020 وحتى 31/8/2020.
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتى التربية والآثار
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتى التربية والآثار
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